Kuruluş Osman, Sezon Finaliyle Ekranda

DİZİ SEZON FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Reytinglerde zirveye oturan Kuruluş Osman, sezon finali ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu bölümde ana karakter Osman Bey, değişen dengeler karşısında Bizans muhafızlarına karşı direniş sergiliyor ve büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarıyor. Bu heyecan dolu gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çeken sezon arası başlangıcını simgeliyor. Peki, Kuruluş Osman’da Yiğit ölüyor mu, Yiğit diziden ayrılıyor mu?

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı mücadelesinin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi, hastalanınca Konya’ya gitmeye karar verir. Ancak gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile bir sulh sağlamaya çalışır, fakat anlaşmayı imzalayamadan yola çıkmak zorunda kalır. Dündar Bey ise bu durumu fırsat bilip, anlaşmayı imzalayarak itibar kazanmayı hedefler. Bu nedenle tekfura hediyeler hazırlatır ve Kulucahisar’a doğru yola çıkar.

SUICID PEŞİNDE OYUN VE TEHDİT

Kulucahisar’a varıldığında bir gösteri düzenlenir ve bu gösteri sırasında tekfura bir suikast girişiminde bulunulur. Fakat Osman Gazi, bu durumu önceden sezip suikastı engeller. Suikastı düzenleyen kişi, Prenses Sofia’dır. Osman Gazi, suikasti boşa çıkardığı için Prenses’e düşman olur ve onu takip etmek için adamlarını gönderir. Bu durum, Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars’ın da şehit olmasına sebep olur. Kuruluş Osman’da Yiğit’in akibeti ve diziden ayrılıp ayrılmayacağı gibi merak edilen sorular bu akşam yanıt bulacak.

Kuruluş Osman, sezon finali ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin kadrosunda Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Şeyh Edebali), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci Davud), ve Emin Gürsoy (Kumral Abdal) yer alıyor.