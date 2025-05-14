Kuruluş Osman Yeni Bölüm Bugün Yok

YENİ BÖLÜMÜN YAYIN DURUMU

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri, bu akşam yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı savaştan yaklaşık 15 yıl sonra hastalanarak Konya’ya gitmesine az bir zaman kalmıştır. Ancak, gitmeden önce, Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile bir sulh anlaşması yapmış fakat bunu imzalayamadan yola çıkmıştır. Dündar Bey ise bu anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmaya çalışarak tekfura hediyeler hazırlatıp Kulucahisar’a doğru hareket ediyor. Kulucahisar’a ulaştıklarında bir gösteri düzenlenmiş ve bu gösteride tekfura suikast girişiminde bulunulmuş. Ancak Osman Gazi, suikastın olacağını anlayıp durumu önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia’nın düzenlediği ortaya çıkıyor. Osman Gazi, suikastı bozguna uğrattığı için Prenses’e düşman oluyor ve onu etkisiz hale getirmek için peşine adamlarını gönderiyor. Sonuç olarak, Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars da bu olayda şehit düşüyor.

KURULUŞ OSMAN YAYINI 14 MAYIS’TA YAPILMAYACAK

14 Mayıs Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisi yayınlanmayacak. Yeni bölüm gelecek haftanın aynı gününde ekrana gelecektir. Kayı obasında ise büyük bir heyecan var. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığı başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma var. Alp ve beyler, Osman Bey’in liderliğinde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de peş peşe geliyor.

OSMAN BEY İZMİT’E GİDİYOR

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos’un davetini kabul ederek İznik’e gitmeye karar veriyor. Kritik bir görüşme olacağı düşünülürken, Osman Bey’in sadece diplomatik bir ziyaret yapmak istemediği anlaşılıyor. Bu temaslarla Osman Bey, bölgedeki siyasi dengeyi sağlamak ve yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj kazanmayı hedefliyor.

TURGUT GAZİ’NİN DÖNÜŞÜ

Turgut Gazi, uzun bir aradan sonra Kayı obasına bir yabancı olarak dönüyor. Ertuğrul Bey’in alpı ve Osman Bey’in sadık dostu olarak geri geldiğinde obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ile Osman Bey’in yıllar sonra beklenen buluşması, izleyiciler açısından büyük bir heyecan yaratıyor. Bu buluşma, dostlukları ve fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

BALA HATUN’DAN MANEVİ DESTEK

Bala Hatun, fetih hazırlıkları devam ederken, bacılar ile beraber sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişiriyor. Bu anlamlı çalışmada, “Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur” diyerek önemli bir ders veriyor. Bala Hatun’un bu sözleri, zaferin sadece savaşla değil; inanç, birlik ve emek ile kazanılacağını hatırlatıyor.

CLAUDIUS VE KUÇAR CEphesİNDEKİ İTTİFAK ÇATIRDIYOR

Osman Bey’e karşı başarı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bu başarısızlık, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlıyor. Kuçar’ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakı tehlikeye atabilecek bir boyuta ulaşmış durumda.

KUÇAR’DAN YENİ HAMLE

İntikam düşüncesiyle hareket eden Kuçar, Osman Bey’e karşı yeni bir hamle hazırlamaya koyuluyor. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey’in buna nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Kuçar’ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey’in fütuhat planlarını tehdit edebilir.

BEGÜM HATUN YAKALANDI

Bala Hatun, kızları ve gelinlerini vazifelendirerek, Kayılar’a karşı intikam peşinde olan Begüm Hatun’u yakalamayı hedefliyor. Acaba Bala Hatun, Begüm’ü ele geçirmek için nasıl bir plan kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun’un akıbeti ne olacak?