Kuruluş Osman Yeni Sezonu Bekleniyor

HAYRANLAR YENİ SEZONU BEKLİYOR

Kuruluş Osman hayranları, dizinin heyecan dolu yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında bilgi arayışında. Konuyla ilgili bütün detaylar haberin ilerleyen kısımlarında bulunuyor. Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak önceki sezonların yayın takvimine göz attığımızda, dizinin genellikle sonbahar aylarında, özellikle Eylül sonu ya da Ekim başında ekranlarda yer aldığı görülüyor. 2024 yılında dizinin 6. sezonunun ilk bölümü 2 Ekim tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Bu bağlamda, bu yıl da yeni sezonun benzer bir takvimle, Eylül ayı sonu ya da Ekim ayı başında yayınlanması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Dizinin hayranları, yeni sezonun detaylarını ve yayın tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK MI?

Altı sezondur Kuruluş Osman adıyla ekranlarda yer alan popüler dizinin yeni sezonuna dair farklı iddialar gündeme gelmeye başladı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit ile yaşanan anlaşmazlıklar dikkat çekerken, Mert Yazıcıoğlu’nun yeni sezonda Orhan karakterini canlandıracağı söylentileri dolaşıyor. Bunun yanı sıra, dizinin isminin “Kuruluş Orhan”, “Yükseliş Orhan” veya “Sultan Orhan” gibi alternatiflerle devam etmesi mümkün olduğu öne sürülüyor. Ancak, yapımcı şirketten bu konulara dair resmi bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor.

Kuruluş Osman dizisi, önceki sezonunu 4 Haziran tarihinde sezon finali ile kapatmıştı. Bu tarih, dizinin takipçileri için önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilmiş; sezon boyunca yaşanan heyecanlı olayların ardından izleyiciler bir süreliğine ara vermek durumunda kalmıştı. Sezon finali, yoğun olay örgüsü ve beklenmedik gelişmeleriyle dikkat çekmişti. Hayranlar, dizinin yeni sezonunu merakla beklemeye koyulurken, sosyal medya platformlarında da sezon finaline dair çeşitli yorumlarda bulundular. Yapımcılar, yeni sezon için hazırlıklara kısa süre içinde başlayacaklarını ifade ediyor.