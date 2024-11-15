Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

BAKAN KURUM VE AVUSTRALYA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Avustralya’nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabında şu açıklamalarda bulundu: “Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin COP31’e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını, lojistik olarak hazır olduğumuzu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü oluşturabileceğimizi vurguladık.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ VİZYON

Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşümde önemli bir tecrübe ve birikime sahip olduğunun altını çizdi. “Bu bağlamda COP31 Başkanlığımız sürecinde de Avustralya ve WEOG ülkeleri ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyoruz” ifade etti. Ziyaretleri için Chris Bowen ve heyetine teşekkür etti.