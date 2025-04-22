Kurum: Göz göre yalan söylüyorlar

ARANVUTKÖY’DEKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bakan Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’de gerçekleştirdiği sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, “Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar” diyerek eleştiride bulundu. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailenin artık ev sahibi olmasının bazı kesimlerin uykusunu kaçırdığına dikkat çekti. “Biz milletimize söz verdik. ‘Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız’ dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz” dedi. Ayrıca, Arnavutköy’deki projenin “Kanal İstanbul Projesidir” ifadesine karşı çıkarak, yanlış bilgilendirme yapıldığını vurguladı.

24 BİN KONUTUN SAHİPLERİ KİMLER?

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “O konutlar Araplara satılacak” iddiasına cevap verdi. “Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz” diyerek bu tür iddialara tepki gösterdi. “O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir” diyerek, projenin amacının dar gelirli vatandaşlara hizmet olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu tür iftiraların kendilerini engelleyemeyeceğini belirtti.