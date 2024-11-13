Kurum, IPCC Başkanı Skea ile Görüştü

BAKAN KURUM’DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Bakan Kurum, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan heyetler arası görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. “Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Sayın Jim Skea ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin iklim politikalarını anlattığımız toplantıda, sürdürdüğümüz çalışmalarımızı paylaştık; IPCC süreçlerine aktif katılarak etkinliğimizi artırma isteğimizi ve COP31 Başkanlığı sürecinde IPCC ile iş birliği içinde çalışma isteğimizi dile getirdik.” ifadelerini kullandı.