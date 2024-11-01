Kurum: KKTC İçin Önemli Projeler Üzerine

KURUM’UN TEMASLARI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Lefkoşa’da KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kurum, “KKTC’nin itibarı, Kıbrıs Türk halkının da refahı için tüm imkanları seferber ediyoruz” diye konuştu.

KKTC’NİN TANINMASI ÇAĞRISI

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’nin tanınması ve izolasyonlara son verilmesi çağrılarını” tekrarladı. Gelecek için ortak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan, çevre ve şehircilik konularında atılan imzaların da hayırlı olmasını istedi. Ayrıca, rahatsızlığı sebebiyle programa katılamayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, yerel yönetimler, çevre, şehircilik, tapu, meteoroloji, kamu altyapısı ve diğer konularda atılacak adımların önemine dikkat çekti.

PROJELERİN TAMAMLANMA TARİHİ

Bakan Kurum, “Millet Bahçesi ile cami inşaatı 2025 Haziran ayına kadar tamamlanacak” açıklaması yaptı. Bu projelerin, KKTC’nin gelişimi ve refahı için büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.