Kurum, “Konut Sorununu Çözeceğiz” Dedi

KONUT SORUNU ÇÖZÜLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız” sözlerine dikkat çekti. Bakan Kurum, verdiği sözleri yerine getirdiklerini belirterek, “Bu Kanal İstanbul Projesidir” diyenlerin yalan söylediğini ifade etti. TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

24 BİN AİLE EV SAHİBİ OLACAK

Kurum, açıklamasında, “Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik” dedi. Arnavutköy’deki çalışmanın, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğuna vurgu yaptı. “TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapıyor. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir” şeklinde konuştu.

YALANLARINA CEVAP VERİYORUZ

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “O konutlar Araplara satılacak” iftirasına da yanıt verdi. “Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir” dedi. Rica ettiği gibi bu iftiranın, CHP’nin ülkeye ve millete ne kadar yabancı olduğunu gösterdiğini belirtti. “İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz” diyerek sözlerini tamamladı.