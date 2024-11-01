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Kurum: Yıl Sonunda Tamamlanacak Projeler

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KKTC ZİYARETİ VE GÖRÜŞME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Bu ziyarette, çeşitli projeleri ele alarak, güncel durum hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İNCELEMELER VE PROJELER

Bakan Kurum, ayrıca yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii gibi projelerin şantiyelerinde incelemelerde bulundu. TOKİ tarafından inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Meclis binasının yıl sonunda tamamlanacağını duyurdu.

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