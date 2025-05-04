Kurumlar Vergisi Süreleri Yarın Doluyor

KURUM VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN SON TARİH GELİYOR

Kurumlar vergisi mükellefleri, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve bu beyanneler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda doluyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarını içeren mükellefler için beyanname dönemi hâlâ devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), daha önce 30 Nisan olarak duyurulan beyanname verme süresini 5 Mayıs’a erteledi. Bu dönemde verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin de 5 Mayıs’a kadar yapılması gerekiyor.

BİLGİ VE BELGE SUNUMU ÖNEMLİ

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Mükellefler, vergilerini GİB’e ait “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden ya da anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarıyla, ayrıca yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla da ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme yapılma imkanı bulunuyor. Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti gibi finansal bilgilere ek olarak, AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı gibi indirim ve istisnalara ait belgelerin sunulması da önem taşıyor.

UYUMLU MÜKELLEFLERE İNDİRİM FIRSATI

Kurumlar vergisi mükelleflerinden, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik sektöründekiler hariç, belirlenen kriterleri karşılayanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i indirim avantajına sahip oluyor. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile öncesindeki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borç bulunmaması gibi şartlar aranıyor.