Kurumsal Bitcoin Yatırımları Hızla Artıyor

KURUMSAL BİTCOİN YATIRIMLARININ YÜKSELİŞİ

Kurumsal Bitcoin yatırımları son dönemde dikkat çekici bir ivme kazandı. Halka açık şirketler arasında Bitcoin rezervi oluşturma stratejisi, özellikle Strategy (önceki adıyla MicroStrategy) şirketinin başarılı adımları sonrasında daha fazla firma tarafından benimseniyor. Bernstein araştırmacıları tarafından yayımlanan son araştırma notu, kurumsal Bitcoin yatırımlarının 2023’ün son çeyreğinden itibaren yüzde 160 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu artışın arkasındaki en büyük itici güç ise Strategy şirketinin agresif Bitcoin alım stratejisi olarak öne çıkıyor.

MİCROSTRATEGY’İN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Michael Saylor yönetimindeki Strategy, 2020’den bu yana yaklaşık 38 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alarak, toplam 21 milyon Bitcoin arzının yüzde 2,6’sından fazlasına ulaştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde “42/42” adını verdiği yeni yol haritasıyla hedefini 84 milyar dolara çıkardı. Bernstein raporuna göre büyük kurumsal yapılar, hala Bitcoin hazinesi oluşturma hususunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Ancak 100 milyon dolardan fazla nakdi bulunan ve sınırlı büyüme beklentilerine sahip firmalar, toplamda yaklaşık 190 milyar dolarlık bir tahsis potansiyeline sahip. 2026 yılına kadar yüksek büyüme gösteren küçük şirketlerden ek 11 milyar dolarlık bir yatırım daha bekleniyor.

DÜZENLEYİCİ DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ

Analistler, Strategy’nin stratejisini taklit etmenin her firma için kolay olmayacağını vurguluyor. Bernstein uzmanları, “MSTR’nin avantajı, Bitcoin ile bağlantılı sabit getirili yapı oluşturmadaki finansal yeniliğinde yatmaktadır. Her Bitcoin hazinesi, basitçe MSTR’nin oyun kitabını kopyalayarak başarılı olmayacaktır” diyor. En önemli hızlandırıcı olarak düzenleyici değişiklikler dikkat çekiyor. Başkan Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’ni kripto dünyasının merkezi olarak konumlandırma sözü ve ulusal Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturma kararı, kurumsal benimsemeyi hızlandıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ocak ayında SAB 121’i yürürlükten kaldırması, bankaların kripto paraları saklamasını kolaylaştırırken, piyasada stablecoin düzenlemeleri konusunda da ilerleme kaydediliyor. İngiltere Hazinesi de ABD ile iş birliği yaparak kripto endüstrisinin büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.