Kurumsal Bitcoin Yatırımlarında Rekabet Hızlanıyor

REKABETİN HIZLANDIĞI KURUMSAL BİTCOİN YATIRIMLARI

Kurumsal Bitcoin yatırımları arasındaki rekabetin giderek hızlandığı günlerde, Metaplanet’in attığı son adım, sektörün gözlerini üzerine çekiyor. CEO Simon Gerovich’in verdiği bilgilere göre, şirket toplam 117,2 milyon dolarlık alım yaparak Bitcoin başına ortalama 105.435 dolar fiyatla işlem gerçekleştirdi. Bitcointreasuries platformunun sağladığı verilere göre, Metaplanet’in yeni Bitcoin alımı, Coinbase Global’ın 9.267 BTC’lik rezevini geride bırakmasını sağladı. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin yarışında önemli bir dönüm noktası olarak ön plana çıkıyor.

YENİ TAHVİL İHRACI VE BITCOİN ALIM STRATEJİSİ

Metaplanet, ayrıca, yönetim kurulunun EVO Fund’a yönelik 210 milyon dolar değerinde 18. seri adi tahvil ihracını onayladığını duyurdu. Bu tahvillerin vade tarihi 12 Aralık 2025 olarak belirlenirken, getirilerinin Bitcoin alımına tahsis edileceği bildirildi. Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet hisseleri, bu duyuruların ardından yüzde 17,23 artışla 1.769 yen seviyesine ulaştı. Nisan 2024’ten itibaren Bitcoin stratejisine adım atan şirket, bu ayın başlarında 2027’nin sonuna kadar 210.000 BTC’den fazla bir stok hedefi duyurmuştu. Bu hedef, toplam Bitcoin arzının yüzde 1’ini kontrol etme amacını taşıyor.

HİSSE ARZI VE PİYASA LİDERLİĞİ

Misyonunu desteklemek amacıyla Metaplanet, 6 Haziran’da 5,4 milyar dolarlık hisse arzı planlarını açıklamış ve önümüzdeki iki yıl boyunca 555 milyon hisse ihraç etmeyi hedeflediğini belirtmişti. Öte yandan, Michael Saylor liderliğindeki Strategy ise geçtiğimiz hafta 1.045 BTC alımının ardından toplam 582.000 BTC portföyüyle küresel listede birinci sıradaki liderliğini sürdürüyor.