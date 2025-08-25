Kurumsal Kripto Yatırımları Yeni Dönem Başlatıyor

YENİ KURUMSAL YATIRIM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kurumsal kripto yatırımları alanında yeni bir dönem açılıyor. Michael Saylor’ın Bitcoin hazine stratejisinden esinlenen büyük yatırım firmaları, bu defa odak noktasını Solana’ya yönlendiriyor. Bu durum, altcoin piyasasında kurumsal kabul görmenin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor. Üç büyük firmanın, bir halka açık şirketi satın alarak onu dijital varlık hazine şirketine dönüştürmeyi planladığı bildiriliyor. İşlemin eylül ayının başları itibarıyla sonuçlanması bekleniyor.

YENİ İŞBİRLİKLERİ VE DESTEKLER

Cantor Fitzgerald LP, bu anlaşmanın baş bankacısı görevini üstlenecek. Blockchain ekosisteminin büyümesine yönelik çalışmalar yapan kâr amacı gütmeyen Solana Foundation da bu girişimi desteklediğini duyurdu. LVRG Research’in direktörü Nick Ruck, bu sermaye akışının Solana’nın fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, Ruck, doğrulanmış kurumsal onay sayesinde daha fazla geliştirici aktivitesi ve ekosistem yatırımı çekileceğini belirtiyor. Michael Saylor’ın stratejisinin etkisiyle pek çok şirket kurumsal kripto rezervleri oluşturmuş durumda. Çoğunluğu Bitcoin ve Ethereum’da yoğunlaşsa da, giderek daha fazla firma Solana, BNB ve XRP gibi alternatif altcoinlere yöneliyor.

SOLANA’NIN PAZARDAKİ YERİ

Verilere göre, halka açık Solana hazine şirketleri toplamda yaklaşık 3,44 milyon SOL toplamış durumda. Bu listeye, geçen ay 500 milyon dolarlık kredi anlaşması yaparak daha fazla Solana satın almak isteyen Upexi de liderlik ediyor. Son yıllarda Solana, özellikle DeFi alanındaki rolü ve önceki yıl yaşanan memecoin çılgınlığı sayesinde önemli bir ivme kazanmış durumda. 108,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük altıncı kripto parası olan Solana, şu an yaklaşık 200 dolardan işlem görmekte ve son bir aylık süreçte yüzde 7,7, son bir yılda ise yüzde 26,8 oranında bir artış yaşamış durumda.