Kurumsal Satın Almalar Gelecek Trendleri Gösterebilir

KRİPTO PİYASALARINDAKİ DURUM VE KURUMSAL HAMLELER

Kripto para piyasalarındaki durgunluk döneminde büyük kurumsal hamleleri takip etmek, gelecekteki trend değişimlerine dair önemli ipuçları sunuyor. SharpLink Gaming’in son satın alma operasyonu, Ethereum’un 4.300 dolar seviyelerine düştüğü bir dönemde gerçekleşti. Şirketin staking ödülleri ile büyüyen hazinesi, ayı piyasasında birikim stratejisinin somut bir örneğini oluşturuyor. ABD merkezli SharpLink Gaming (SBET), geçtiğimiz hafta ortalama 4.531 dolar fiyatla 39.008 ETH satın aldığını duyurdu. Bu satın alım sonucunda şirketin toplam varlıkları yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 837.230 ETH’ye ulaştı.

ALIMIN FİNANSMANI VE STAKİNG ÖDÜLLERİ

Bu önemli alım, şirketin 31 Ağustos’ta sona eren hafta için piyasadan elde ettiği 46,6 milyon dolar net gelirle finanse edildi. Ortalama satın alma maliyeti, SharpLink’in geçen hafta ETH satın almak için yaklaşık 177 milyon dolar harcadığını gösteriyor. Şirket, 2 Haziran’da Ethereum bazlı hazine stratejisini başlattığından bu yana kümülatif staking ödüllerinin 2.318 ETH’ye ulaştığını belirtti. Ayrıca şirketin elinde henüz kullanılmayan 71,6 milyon doları aşan bir miktar nakit bulunduğu bildirildi.

NORMATIK KONSANTRASYON VE İVME

SharpLink, dahili “ETH konsantrasyonunun” Haziran başından beri yaklaşık yüzde 97 artarak 3,94 seviyesine yükseldiğini ifade etti. Bu metrik, nakit-dönüştürülmüş bazda ETH maruziyetinin nakit para oranını izliyor. Mevcut durumlarda, tüm mevcut nakit ETH’ye çevrildiğinde her bir dolar nakit için yaklaşık dört dolar ETH elde edilebileceği sonucuna varılıyor. Ethereum’un kurucu ortağı ve Consensys’in kurucusu Joseph Lubin, Consensys ve diğer yatırımcıların öncülük ettiği 425 milyon dolarlık özel yatırım turunun ardından Mayıs 2025’te SharpLink’in Başkanı olarak göreve atandı.

ETH ODAKLI DİJİTAL VARLIK HAZİNELERİ

Son satın alma, SharpLink’i en büyük halka açık kurumsal Ethereum hazineleri arasında konumlandırıyor ve bu yaz yaşanan geniş bilanço trendinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. ETH odaklı dijital varlık hazineleri, ağustos başında yaklaşık 4 milyar dolardan ay sonuna kadar 12 milyar doları geçecek şekilde genişleme gösterdi.