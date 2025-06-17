Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ETF’lerine İlgili

KURUMSAL YATIRIMCILARIN BITCOIN ETF’LERİNE İLGİSİ SÜRÜYOR

Wall Street’teki kurumsal yatırımcılar, Bitcoin yatırım fonlarına olan ilgilerini devam ettiriyor. SoSoValue verilerine göre 9 Haziran’da başlayan giriş trendi, jeopolitik gerilimlere rağmen kesintisiz bir şekilde sürüyor. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, haftaya 266,60 milyon dolarlık giriş ile liderliğini koruyarak başlamış durumda. Fidelity’nin FBTC fonu ise 82,96 milyon dolarla ikinci sırayı alıyor. Grayscale’in GBTC fonu ise sadece 12,84 milyon dolarlık mütevazi bir giriş kaydetmiş. GBTC kuruluşundan bu yana 23,23 milyar dolarlık net çıkış gösteriyor.

Altı günlük giriş serisi boyunca, günlük katkılar önemli dalgalanmalar göstermiş. 9 Haziran’da 386,27 milyon dolar, ertesi gün ise 431,12 milyon dolarlık zirve kaydedilmiş. Ortadoğu’daki gerginlik, kripto pazarında hareketlilik yaratmış durumda, bu durum Bitcoin fiyatının yüzde 7’den fazla düşüş yaşamasına yol açmış. Kripto para uzmanları, Pazartesi raporlarında toplam işlem hacminin 197 milyon dolarda çok haftalık en düşük seviyeye ulaştığını ifade ediyor. Tayvan merkezli analiz şirketinden Vincent Liu, büyük yatırımcıların anlık dalgalanmaları görmezden gelerek stratejik yatırımlara yöneldiğini belirtiyor.