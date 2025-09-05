Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e İlgisi Artıyor

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ARTAN BITCOIN İLGİSİ

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin son dönemde belirgin bir artış gösterdiği görülüyor. Bitcoin Treasuries verilerine göre, halka açık şirketlerin elinde bulundurduğu toplam Bitcoin miktarı 1 milyon BTC eşiğini aştı. Bu gelişme, kripto para dünyasında kurumsal kabulün ne düzeyde ilerlediğini gözler önüne seriyor. Strategy CEO’su Michael Saylor’ın öncülük ettiği kurumsal Bitcoin stratejisi, artık küresel bir harekete dönüştü. Mara Holdings gibi madencilik şirketlerinden Metaplanet, Semler Scientific ve GameStop gibi farklı sektörlerden firmalar, bilançolarında Bitcoin barındırıyor.

KURUMSAL BENİMSEMENİN ÖNEMİ

Bitcoin Treasuries Başkanı Pete Rizzo, mevcut durumu değerlendirerek, “Kurumsal Bitcoin benimsenmesi henüz emekleme döneminde. Büyük Bitcoin hazine firmalarının çoğu uzun vadeli birikim stratejilerini uygulamaya koymaya henüz başladı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bitwise yöneticisi Bradley Duke, sosyal medya platformunda yaptığı yorumda, 1 milyon Bitcoin dönüm noktasının önemine dikkat çekerek, “Bu, kurumlar tarafından kilitlenen yaklaşık 111 milyar dolar demek. BTC arz ve talebi arasındaki yapısal dengesizlik gerçek ve giderek daha belirgin hale geliyor.” dedi.

KURUMSAL TALEPTEKİ SÜREKLİLİK

Son zamanlarda geçtiğimiz bir örnek, Nasdaq’ta işlem gören satış geliştirme firması CIMG’nin duyurduğu 55 milyon dolarlık Bitcoin alım projesi oldu. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin talebinin azalmadığını gösteriyor. Rizzo, gelecekteki süreçle ilgili tahmininde, “Bitcoin küresel olarak fiat para birimlerinden daha iyi göstermeye devam ederken, Bitcoin satın alan ve bulunduran halka açık firmaların sayısının artmasını bekliyoruz.” diye belirtti.