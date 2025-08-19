Kurumsal Yatırımcıların Ethereum Etkisi Artıyor

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Kurumsal yatırımcıların Ethereum piyasasındaki rolü önemli bir aşamaya ulaştı. Elde edilen verilere göre, Ethereum ETF’leri 6,3 milyon ETH tutuyor ve bu, toplam arzın yaklaşık yüzde 5,1’ini kontrol ediyor. Bu durum, ETF’lerin Ethereum fiyat hareketleri üzerinde daha büyük bir etki yarattığı gibi piyasa dinamiklerini de önemli ölçüde değiştirmeye başladı.

Bu hafta başında kaydedilen 196,6 milyon dolarlık net çıkış, SoSoValue verilerine dayanarak, ETF’lerin lansmanından bu yana ikinci en büyük tek günlük çıkış miktarı olarak ortaya çıktı. Bu gelişme, önceki sekiz günlük pozitif serinin sona ermesine neden oldu. ETF’lerin önceki performansı değerlendirildiğinde, bu araçlar sekiz günlük pozitif dönemde toplam 3,7 milyar dolarlık giriş bildirmişti. Haftalık net girişlerin geçen hafta 2,85 milyar dolara ulaşması, bir önceki haftaki 325,8 milyon dolarla kıyaslandığında dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Ethereum fiyatı, son 24 saatte yüzde 3,46 oranında bir düşüş gösterdi ve güncel olarak 4.184 dolardan işlem görüyor. Aynı şekilde, Bitcoin de yüzde 2,36’lık bir düşüşle 113.750 dolardan değerlendiriliyor. Kripto para hazineleri, Coinbase verilerine göre toplam ETH arzının yüzde 2’sinden fazlasını kontrol ederek önemli bir paya sahiptir. Bu durum, kurumsal fonların Ethereum ekosistemine olan ilgisinin devam ettiğini göstermektedir.