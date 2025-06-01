Kurumuş Ağaç Binanın Üzerine Devrildi

KURU ÇAM AĞACI DEVİLDİ

Manavgat’ta, boş bir arazide bulunan kurumuş çam ağacı, şiddetli rüzgar ve yağmura dayanamayarak yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Olay, Manavgat Kasaplar Mahallesi 3636 sokakta gerçekleşti. Boş arazide kurumuş halde bulunan ağaç, kötü hava koşullarına karşı daha fazla direnemedi ve bitişiğindeki dört katlı apartmanın üzerine düştü. Neyse ki, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak bir bina sakini, ağaç devrildiği esnada balkonunda çocuğunun oynadığını ifade etti.

AĞACIN KESİLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİLDİ

Ağacın büyük bir gürültüyle devrildiğini belirten bina sakini, “Ağaç büyük bir gürültüyle benim balkonuma ve binanın çatısına yıkıldı. Bu ağaç yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Arsa sahibine defalarca kuruyan ağacın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kötü bir olay yaşanmadan kesmesini söylememize rağmen umursamadı. Bize bunun rahatsızlık veriyorsa ağacı kesebileceğimizi söyledi. Bugün de gördüğünüz gibi ağaç binanın üzerine ve benim balkonuma devrildi. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Çocuğumun korkudan psikolojisi bozuldu” dedi.