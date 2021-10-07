Kurz: Türkiye’ye kaptırmayalım

Avrupa Birliği AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde konuşma yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye hakkında açıklama yaptı.

Avrupa Birliği’nin 27 lideri, 6 Balkan komşusuna, 18 yıl önce verilen üyelik sözünü tekrarlarken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan Türkiye uyarısı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya’nın evsahipliğinde 6 Ekim’de Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi.

Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa’dan başlaması, Balkanlar’a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins’in “Burası bizim arka bahçemiz” görüşünü paylaşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şunları söyledi.

“AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa’ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır.”

6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, yargı reformundan ekonomiye kadar birçok alanda kriterleri yerine getirmeleri halinde söz konusu ülkelerin dünyanın en büyük ticaret bloğunda bir yeri olacağı konusunda anlaştılar.