Kuş Göç Projesi Başlatılıyor

TÜRKİYE’DE KUŞ ÇEŞİtliliğinin KORUNMASI İÇİN YENİ PROJE

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki kuş çeşitliliğini koruma ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarını güvence altına alma amacıyla “Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi”ni hayata geçiriyor. DKMP’den yapılan açıklamaya göre, göçmen kuşlar her yıl binlerce kilometre katederek beslenme, üreme ve barınma gibi temel yaşam faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanlara ulaşabiliyor. Bu zorlu yolculukta belirli bölgeler, kuşlar için kritik öneme sahip dinlenme ve geçiş noktaları olarak dikkat çekiyor. Türkiye, coğrafi konumu sayesinde üç kıta arasında geçiş köprüsü niteliği taşıyarak birçok kuş türü için yaşamsal öneme sahip bir güzergah sunuyor.

PROJENİN HEDEFLERİ

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, genel müdürlük olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına öncelik verdiklerini belirtti. Çokçetin, “Proje kapsamında oluşturulacak güncel kuş göç yoğunluk haritası, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak” diye değerlendirdi. Ayrıca, veri tabanı oluşturma, veri toplama ve yapay zeka destekli analiz çalışmaları ile kuş bilimine yönelik izlemelerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çokçetin, arazi çalışmalarının Genel Müdürlük bünyesindeki uzman personel tarafından bu yıl boyunca yürütüleceğini ifade etti.

TEKNİK EĞİTİM VE VERİ ENTEGRASYONU

Kadir Çokçetin, bu kapsamda personele gerekli teknik eğitimlerin verildiğine dikkat çekti. Arazi çalışmalarının yanı sıra geçmiş dönem kuş gözlemlerinin, ulusal ve uluslararası veri tabanları ile sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgilerin de projeye entegre edileceğini kaydetti. Bu şekilde, kuş göçlerini güvence altına alarak hem yerel ekosistemleri koruma hem de gelecekteki kuş gözlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.