Kuş gribi mutasyona uğradı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC),kuş gribi ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), Şili’deki bir adamda çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribi türü tespit edildiğini duyurdu. 53 yaşındaki adamın gözlem altında tutulduğunu belirtilen yetkiler virüsteki mutasyonlara ilişkin endişenlendiren bir açıklama yaptı. Uzmanlar, kuş gribi virüsünde meydana geken mutasyonların onu nsanlarda daha ölümcül ve bulaşıcı hale getirebileceği konusunda uyardı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), Şili’deki bir adamda çeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribi türü tespit edildiğini duyurdu. 53 yaşındaki adamın gözlem altında tutulduğunu belirtilen yetkiler virüsteki mutasyonlara ilişkin endişenlendiren bir açıklama yaptı. Uzmanlar, kuş gribi virüsünde meydana geken mutasyonların onu nsanlarda daha ölümcül ve bulaşıcı hale getirebileceği konusunda uyardı.

ABD’li sağlık yetkilileri, Şili’de bir adamın içeşitli mutasyonlara sahip bir kuş gribine yakalandığını duyurdu.

“VİRÜSÜN İNSANLAR ARASINDA DAHA KOLAY YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR”

Uzmanlar, önceki hayvan çalışmalarının bu mutasyonların virüsün daha zararlı olmasına veya daha kolay yayılmasına neden olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak mutasyonların, virüsün bir kişinin üst akciğerlerinde kök salmasını kolaylaştıracağına dair bir kanıt olmadığını da söylediler.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Vivien Dugan, mutasyonların halk sağlığı yetkililerinin H5N1 virüsünün insanlara yönelik genel risk değerlendirmesini değiştirmediğini ve bu riskin “düşük olmaya devam ettiğini” söyledi.

Bununla birlikte CDC yetkilileri, sadece hastaneye kaldırılan bir hastada ortaya çıkan mutasyonların, adam hastalandıktan sonra meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Kurum yetkilileri, mutasyona uğramış virüsün diğer insanlara yayıldığına, diğer grip virüsleriyle karıştığına ya da mevcut ilaçlarla mücadele etme veya aşılardan kaçma yeteneği geliştirdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını vurguladı.

Dugan, “Ancak, her insan enfeksiyonu vakasını dikkatle incelemeye devam etmek önemlidir. Bu virüsleri insanlar için daha tehlikeli hale getirecek değişikliklere karşı tetikte olmamız gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

İNSANLARA İLK 1997’DE BULAŞTI

Diğer taraftan, A Tipi H5N1 olarak adlandırılan adlı kuş gribi türünün insanlar için bir tehdit olduğu ilk kez 1997 yılında Hong Kong’da canlı kümes hayvanı pazarlarını ziyaret edenlerin yakalandığı bir salgın sırasında tespit edildi.

450 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, bu salgını zaman zaman görülen farklı salgınlar takip etti ve son yirmi yılda 450’den fazla kişi kuş gribi enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Enfekte olan insanların büyük çoğunluğu hastalığı doğrudan kuşlardan aldı.

Ancak kuş gribi diğer türleri de vurdukça, bilim insanları virüsün evrim geçirerek insanlar arasında daha kolay yayılabileceğinden korkuyor. Virüs, çok sayıda ülkede kuşlara ve hayvanlara bulaşarak geniş çapta yayılıyor.

Diğer taraftan, yeni vakanın analizinde Şili’nin Antofagasta bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki bir adamın akciğerlerinde bulunan virüs incelendi. DSÖ’nün açıklamasına göre, adam ölü kuşlarla ya da enfekte deniz aslanlarıyla temas yoluyla enfekte oldu.

Ayrıca adamın daha önce bir sağlık sorunu bulunmadığı ve yakın zamanda yurt dışına seyahat etmediği aktarıldı. DSÖ, adı açıklamayan erkeğin 13 Mart’ta öksürük, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı yaşamaya başladığını belirtti.

Ardından adamın belirtileri kötüleşti ve sonunda bir yoğun bakım ünitesine gönderilerek antiviral ilaçlar ve antibiyotiklerle tedavi edildi. CDC yetkilileri, hastanın halen hastanede yattığını ve gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Bu hafta yapılan genetik dizileme, iki ilgili mutasyonu ortaya çıkardı. Şilili ve Amerikalı sağlık yetkilileri kuş gribi virüsündeki yeni mutasyonlara ilişkin birlikte çalıştıklarını duyurdu.