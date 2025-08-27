Kuş Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

ENERJİ NAKİL HATTINA ÇARPAN KUŞ YANGINA NEDEN OLDU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, enerji nakil hattına çarpan bir kuş yangına yol açtı. Alevler, hem havadan hem de karadan yapılan hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.00 civarında Yuvarlakçay mevkiindeki ormanlık alanda gerçekleşti.

VATANDAŞLAR DURUMU ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, kuşun enerji nakil hattına çarpması sonucu yangın başlayabiliyor. Bölgedeki alevleri fark eden vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, yangın söndürme çalışmaları için orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına karadan müdahale ederken hava araçları da destek sağladı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.