Kuş Yuva Yaptı, Çalışmalar Durduruldu

DOĞAL YAŞAMA SAYGI

Artvin’de bir ekskavatör operatörü, kabininde bulduğu kuş yuvası nedeniyle çalışmaları durdurma kararı aldı. Özel bir şirkete ait makinenin içinde yuva yapan kuş, Mert Tatar’ın dikkatini çekti. Yuvada yumurtaların bulunduğunu gören Tatar, kuşun doğal yaşamına zarar vermemek için makineyi çalıştırmamaya karar verdi.

Kuş yuvasını gören Tatar, durumu yetkililere bildirerek makinayı kullanmaktan vazgeçti. Yumurtaların güvende kalması amacıyla başka bir iş makinesi devreye alındı. Yaptığı bu duyarlı hareketle çevresindeki kişilerden teşekkür ve takdir aldı. Mert Tatar, “Kuşun yavrularının çıkmasını bekleyeceğim. Doğada her canlının yeri var” şeklinde konuştu. Bu doğaya saygı durumu sosyal medyada da dikkat çekti.