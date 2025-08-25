Kuşadası 1923 Spor Kulübü, Milan’ı Andırıyor

İLK KEZ AMATÖR LİGDE MÜCADELE

Futbolda 2023-2024 sezonunda, Bölgesel Amatör Lig’de ilk defa boy gösterecek olan Aydın’ın yeni kulüplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, tasarladığı logo ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezon Aydın Süper Amatör Lig’i ikinci sırada tamamlayan Ovaeymirspor’un Bölgesel Amatör Lig’e katılım haklarını alarak kurulmuş olan Kuşadası 1923, logo tasarımı ve renkleri ile İtalya’nın ünlü ekibi AC Milan’dan esinlendi.

LOGO VE RENKLERİ MİLAN’I ANDIRIYOR

Kuşadası temsilcisinin tercih ettiği kırmızı, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra logonun tasarımı da Milan’a oldukça benzerlik gösteriyor. Ege bölgesinden gelen bu yeni logo, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, Kuşadası 1923 Spor Kulübü’nün logosunun Milan ile aynı olduğunu dile getirdi. İşte bu ilginç tasarım;