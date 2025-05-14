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Kuşadası 8 bin 560 turist aldı

KRUVAZİYER TURİZMİNİN YERİ

Kruvaziyer turizminin önemi büyük olan Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 3 farklı kruvaziyer ile 8 bin 560 turisti ağırladı. Ege Port Limanı’na Bahama bayraklı “Odyssey Of The Seas”, Birleşik Krallık bayraklı “Majestic Princess” ve Wallis ve Futuna Adaları bayraklı “L Austral” isimli gemiler demirledi. Gelen yolcuların çoğunluğunun ABD vatandaşı olduğu belirtildi.

TURİSTLERİN FAALİYETLERİ

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken, diğerleri İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti. Bu çeşitlilik, bölgenin turistik çekiciliğini artırıyor.

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