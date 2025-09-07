Haberler

Kuşadası Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Pansiyonu Ziyaret Etti

KUŞADASINDA EĞİTİMİN KALİTESİ ARTIRILIYOR

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci pansiyonunu ziyaret etti ve burada incelemelerde bulundu. Öğrencilerin barınma koşullarının en iyi seviyede sağlanabilmesi adına yapılan faaliyetleri yerinde değerlendiren Ataman, yetkililerden bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN GÜVENLİ ORTAM

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” denildi. Bu açıklamalar, öğrenci konforunun artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik atılan adımları vurguluyor.

