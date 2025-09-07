Kuşadası Eğitim Müdürü İncelemelerde Bulundu

KUSBİNLERİ KONTROLL ARAYIŞI

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci pansiyonunu ziyaret etti ve orada incelemelerde bulundu. Öğrencilerin barınma koşullarının en iyi duruma getirilmesi adına yapılan çalışmaları yerinde gören Ataman, yetkililerden bilgi aldı.

EĞİTİM KALİTESİ İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞMA

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir” denildi.