Kuşadası Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

2025-2026 EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde ‘Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Kuşadası Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen bu önemli buluşmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman başkanlık etti. Toplantıya ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı ve yeni döneme dair hedefler, planlamalar ile alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

MAARİF MODELİ VE GÖREVLER

Açılış konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemi vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, modelin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda milli, manevi ve kültürel değerleri de güçlendireceğini belirtti. “Maarif modelinin hedefleri doğrultusunda okullarımızı geleceğe hazırlamak en temel görevimizdir,” şeklinde konuştu. Ayrıca, toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de kendi alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

EĞİTİMDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Şube Müdürü Hanifi Çelik, eğitim-öğretim ve atama süreçleri hakkında bilgi verirken, Şube Müdürü Harun Çinici destek hizmetleri, satın alma, kitap temini ve okulların fiziki çalışmaları ile ilgili detaylar paylaştı. Toplantıda; 2025-2026 eğitim yılı hazırlıkları, okulların fiziki ve akademik altyapısının güçlendirilmesi, öğrenci güvenliği, rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması, eğitimde dijitalleşmeyle teknolojinin etkin kullanımı ve Bakanlığın öncelikli projelerinin yerelde uygulanması gibi konular üzerinde duruldu. Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.