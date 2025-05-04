Kuşadası’na 4 bin 902 Turist Geldi

Kruvaziyer TURİZMİNDEN AKIN

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer turizmi açısından önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor. Son olarak 5 kruvaziyer gemisiyle birlikte 4 bin 902 turist ilçeye geldi. Ege Port Limanı’na Bahama bayraklı “Gemini”, “Wind Spirit” ve “Marella Discovery” ile Marshall Adaları bayraklı “Seven Seas Splendor” ve Norveç bayraklı “Viking Mars” demir attı.

YOLCULARIN ETKİNLİKLERİ

Gelen turistlerin çoğunluğunu ABD vatandaşı yolcular oluşturuyor. 4 bin 902 yolcunun bazıları Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti. Diğerleri ise Selçuk ilçesindeki tarihi yerleri, özellikle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni gezmeyi tercih etti. Bu durum, turistlerin bölgenin tarihî ve kültürel değerlerine olan ilgisini ortaya koyuyor.