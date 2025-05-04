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Kuşadası’na Beş Gemi Geldi

KUŞADASI’NA GELEN KRUVAZİYER GEMİLERİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde demirleyen beş kruvaziyer gemisi, toplamda 4 bin 902 turist getirdi. Bu sabah, Bahama bayraklı “Gemini”, “Wind Spirit” ve “Marella Discovery” ile Marshall Adaları bayraklı “Seven Seas Splendor” ve Norveç bayraklı “Viking Mars” gemileri Kuşadası Limanı’na demirleme yaptı.

TURİSTLERİN PROGRAMI

Beş gemi ile gelen turistlerin çoğunluğunu ABD’li tatilciler oluşturdu. Turistlerin bir kısmı, tur programı çerçevesinde Efes ve Meryem Ana ziyaretleri için otobüslerle ilçeden ayrıldı. Geri kalan turistler ise ilçe merkezinde vakit geçirdi, kafe ve restoranlarda oturdu ve alışveriş yaptı.

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