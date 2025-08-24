Kuşadası’nda 48 Yavru Denize Ulaştı

YAVRULAR DENİZE ULAŞTI

Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı’na temmuz ayında yumurta bırakan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının 48 yavrusu denizle buluştu. Davutlar Mahallesi’nde yer alan Sevgi Plajı’nda bir caretta caretta, yumurta bırakmıştı. Çevredeki sakinler durumu fark ederek yetkililere bildirdi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanları ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliğiyle caretta caretta yuvalama alanı koruma altına alındı. Yuvaya çit çekilerek korunan alandan 43 gün sonra yavrular çıkmaya başladı.

YAVRULARIN DENİZE ULAŞIMI SAĞLANDI

Çevre sakinleri ile EKODOSD üyeleri, yuvadan çıkan 48 yavrunun sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için büyük bir çaba gösterdi. Yavruların, şehir ışıklarından etkilenmemesi amacıyla yuvalama alanından denize doğru bir kanal açıldı. Caretta caretta yavruları, bu kanal aracılığıyla denize ulaştı. Yavruların sorunsuz bir şekilde denizle buluşması, çevre sakinlerinin de yüzünü güldürdü.

DENİZLERİ KORUMAK GEREKEN BİR KONUDUR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası’ndaki caretta caretta yuvalama alanlarının dışında kaldığını belirtti ve “Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak ilçemize yumurta bırakan caretta caretta sayısında bir artış gözlemliyoruz. Ancak bu durumun devam etmesi için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Kuşadası’nın 20 kilometrelik kumsalının ilerleyen dönemde ‘Yuvalama Alanı’ statüsüne alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.