Kuşadası’nda Alkollü Sürücü Akaryakıt İstasyonuna Girdi

KAVGA VE KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir birey, önce bir sürücüyle münakaşa etti, ardından etrafındaki kişilerle bir kavgaya karıştıktan sonra minibüsüyle akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen olayda bir kişi yaralandı ve tüm anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda başka bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün istasyondan ayrılmasının ardından K.L. ve çevresindekiler arasında gerginlik yaşandı ve bu kısa sürede kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı terk edip 09 M 3573 plakalı minibüsüne bindi ve ardından benzin istasyonuna dalmak üzere harekete geçti. Minibüs önce akaryakıt pompalarına çarptı, ardından bir motosikleti altına alıp sürükledi. K.L., olay yerine büyük bir hasar bıraktı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI TARAF HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette ciddi maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde minibüs sürücüsünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması görüldü.

MOTOSİKLET SAHİBİNDEN TEPKİ

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G., “Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım, üstelik alkollü olduğunu öğrendim” şeklinde açıklama yaptı. I.G. ayrıca, “Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.