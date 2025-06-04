Kuşadası’nda Alkollü Sürücü Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 332 promil alkollü bir sürücü, trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Sürücü, gözaltına alındı ve ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Sigortasız olduğu belirlenen araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sabri Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Trafik Ekiplerinin Dikkati Önemli Rol Oynadı

Trafik ekipleri, yolda zikzak çizen 09 BBF 76 plakalı aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan alkol testinde, 64 yaşındaki sürücü A.A.A.’nın 332 promil alkollü olduğu saptandı. Polis ekiplerine ilk başta direnen sürücü, durumu kabul ederek gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede, zorunlu trafik sigortasının da bulunmadığı belirlendi.

Araç Otoparka Çekildi, Soruşturma Başlatıldı

Bunun üzerine, araç çekici yardımıyla trafik otoparkına götürülerek trafikten men edildi. Sürücünün ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.