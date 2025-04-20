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Kuşadası’nda Araç Bahçe Duvarına Çarptı

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen bir kaza sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarpıldı ve bir kişi yaralandı. Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S. yönetimindeki 34 ZA 4879 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkıldı ve durumu gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Sürücü N.S. kazada yara almadan kurtulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan O.K. yaralandı. Sağlık ekipleri O.K.’yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdü. O.K. hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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