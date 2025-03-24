Haberler

Kuşadası’nda Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

KUŞADASI’NDA TUTUKLAMA OPERASYONU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kuşadası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, “Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından uzun süredir aranan Y.K. (36) isimli şüphelinin sahilde bir işletmede çalıştığı belirlendi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Şüphelinin tespit edildiği adrese yapılan operasyonda, Y.K. araçla kaçmaya çalıştı ancak JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerinin ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gıda Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi gıda ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İki çikolata fabrikasında yapılan denetimlerde 1,200 işletmeye toplamda 70 milyon TL'yi aşan ceza verildi.
Haberler

Yahşihan’da Bayraktepe Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi için hafriyat çalışmaları başladı. Sağlık merkezi, 375 metrekare alanda, İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle inşa ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.