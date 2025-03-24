Kuşadası’nda Aranan Şahıs JASAT Tarafından Yakalandı

KUŞADASI’NDA TUTUKLAMA OPERASYONU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kuşadası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, “Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından uzun süredir aranan Y.K. (36) isimli şüphelinin sahilde bir işletmede çalıştığı belirlendi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Şüphelinin tespit edildiği adrese yapılan operasyonda, Y.K. araçla kaçmaya çalıştı ancak JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerinin ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.