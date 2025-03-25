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Kuşadası’nda Aranan Şahıs Kovalamacayla Yakalandı

ŞOK YOL EMNİYETİ UYGULAMALARI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri şok yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında dikkat çeken bir olaya imza attı. Şüphe nedeniyle durdurulmak istenen bir araç, kontrol noktasına girmeden kaçıyor. Bu kaçış sonucunda, yaşanan kovalamacada çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı.

SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yapılan kontrol esnasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü kaçmayı tercih ediyor. Kovalamaca sonucunda durdurulan aracın içerisindeki şahsın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit ediliyor. Gözaltına alınan şahıs, Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliyor ve burada tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

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