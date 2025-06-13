Haberler

Kuşadası’nda Baba Evinde Ölü Bulundu

TRAFİK KAZASININ BIRAKTIĞI DERİN YARALAR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir yıl önce 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, evinde ölü olarak bulundu. 21 Haziran 2024 tarihinde, Turgut Özal Bulvarı’nda yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki Mehmet Batu Ö.’ye bir motosiklet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Batu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olay, Kuşadası halkı arasında büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

BABANIN TRAJIK FİNLİŞİ

Kazada oğlunu kaybetmenin acısıyla bunalıma girdiği iddia edilen baba Murat Ö., sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Murat Ö.’nün intihar ettiği bilgisi alınmış durumda. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fernando Muslera Estudiantes ile Anlaştı

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uruguaylı kaleci yeni takımında yeni bir başlangıç yapıyor.
Haberler

Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Portekiz'de hazırlık kampı yapacak. 6 hazırlık maçı programı açıklandı, Sunderland ile karşılaşma tarihi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.