Kuşadası’nda Baba Evinde Ölü Bulundu

TRAFİK KAZASININ BIRAKTIĞI DERİN YARALAR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir yıl önce 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, evinde ölü olarak bulundu. 21 Haziran 2024 tarihinde, Turgut Özal Bulvarı’nda yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki Mehmet Batu Ö.’ye bir motosiklet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Batu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olay, Kuşadası halkı arasında büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

BABANIN TRAJIK FİNLİŞİ

Kazada oğlunu kaybetmenin acısıyla bunalıma girdiği iddia edilen baba Murat Ö., sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Murat Ö.’nün intihar ettiği bilgisi alınmış durumda. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.