Kuşadası’nda Bayram Hareketliliği Esnafa İyi Geldi

KUŞADASI’NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Aydın’ın turistik bölgesi Kuşadası, bayram tatili ile birlikte büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor ve esnaf bu canlılıktan oldukça memnun kalıyor. Ramazan ayında yaşanan durgunluğun ardından, bayram tatilinin gelmesiyle birlikte işletmeler yeniden hareketleniyor. Kafe ve restoran işleten Fırat Ejder, “Ramazan ayında işlerimiz oldukça durgundu. Bayramın gelmesiyle birlikte yoğunluk arttı ve işlerde büyük bir canlanma yaşadık. Özellikle çarşı bölgesinde ve sahil hattında ciddi bir hareketlilik var” diyor.

OTELLERDE DOLULUK ARTILDI

Bayram tatili dolayısıyla ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, otellerdeki doluluk oranlarını artırırken alışveriş ve yeme içme gibi birçok sektörde de olumlu etkiler yaratıyor. Hediyelik eşya satan bir esnaf ise “Sezon öncesi böyle bir yoğunluk yaşamamız çok iyi oldu. Hem yerli turistler hem de kruvaziyer gemisinden inen yabancı turistler alışveriş yapıyor. Umarım bu hareketlilik bayram sonrası da devam eder” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.

ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU GÖZLEMLENİYOR

Bayramın ilk gününden itibaren özel araçlarıyla ilçeye gelen tatilciler, ana yollarda ve otoparklarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Trafik ekipleri, bu yoğunluğa karşı önlemlerini artırırken, sahil boyunca yürüyen ve fotoğraf çektiren kalabalıklar renkli görüntüler oluşturuyor. Deniz kenarında vakit geçirmek isteyen turistler, havanın kapalı olmasına rağmen sahil şeridi boyunca yürüyüş yaparak kafe ve restoranlarda uzun süre geçirmeyi tercih ediyor.

YAZ SEZONU İÇİN UMUT VERİCİ BAŞLANGIÇ

Turizmciler, bayram yoğunluğunun yaz sezonu için olumlu bir başlangıç olduğunu belirtiyor. İlerleyen günlerde bu hareketliliğin daha da artmasını bekliyorlar.