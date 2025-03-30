Kuşadası’nda Bayram Öncesi Yoğunluk Yaşandı

KUŞADASI’NDA BAYRAM TELAŞI YOĞUN GEÇTİ

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda, bayram heyecanı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir biçimde hissedildi. İlçedeki berberler ve terziler, Ramazan Bayramı arifesinde sabaha kadar çalışarak müşterilerine hizmet verdi. Bayram öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, berberlerde ve terzilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle bayramda şık görünmek isteyenler, kıyafetlerinin son rötuşlarını yaptırmak için terzilerin kapısını çaldı.

TERZİLER YOĞUN TALEBE CEVAP VERİYOR

Uzun yıllardır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, yoğunluğu şu şekilde açıkladı: “Her bayram öncesi aynı manzara yaşanıyor. İnsanlar kıyafet tadilatlarını son ana bırakıyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştık, yine de yetiştiremediğimiz işler oldu. Özellikle pantolon daraltma, paça boyu kısaltma ve gömlek düzeltme gibi işlemler için büyük talep aldık.” Terziler, bayramlık elbiselerini giyip akrabalarını ve dostlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmek için gece boyunca dikiş makinelerinin başındaki yerlerini hiç bırakmadı.

BERBERLER DE YOĞUN BİR DÖNEM YAŞIYOR

Bayram öncesinde berberlerin de en yoğun günlerinden biri olduğu gözlemlendi. Tıraş olup bakım yaptırmak isteyenler, günler öncesinden randevu alarak berberlere akın etti. Özellikle gençler, sakal tıraşı ve saç şekillendirme konularında büyük ilgi gösterdi. Berber Hasan Ürkmez, yoğunluk hakkında şöyle konuştu: “Son birkaç gündür işlerimiz çok yoğundu. Randevusuz gelen müşterileri geri çevirmek zorunda kaldık çünkü zamanımız yetmiyordu. Çoğu kişi son günü bekleyince gece geç saatlere kadar tıraş yapmaya devam ettik.”

– AYDIN