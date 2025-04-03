Kuşadası’nda Bilişim Hırsızı Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ HIRSIZLIK SUÇLUSUNU YAKALADI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

FİZİKİ TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçlarının faili olan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.T. isimli şüpheli, Kuşadası ilçesinde fiziki takiple yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.