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Kuşadası’nda Boğulma Olayı Meydana Geldi

DENİZDE TRAJEDİ

Kuşadası ilçesinde denize girmek üzere suya giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61) hayatını kaybetti. Olay, Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana geldi ve o anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Öğleden sonra denize giren Yaşar Eyiol ile Sami Koçu, suyun üzerinde hareketsiz halde görüldü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Can kurtaranlar ve diğer plaj ziyaretçileri tarafından denizden çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, plajda bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi ve kaydedilen anlar büyük bir üzüntü yarattı.

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