Kuşadası’nda Cinayet Detayları Ortaya Çıkıyor

Olayın Detayları Ortaya Çıkıyor

Kuşadası’nda meydana gelen taksici cinayetinin ayrıntıları netleşmeye başlıyor. Katil zanlısı, bıçaklayarak öldürdüğü taksiciyi, olaydan kısa bir süre önce taksi durağının tuvalet anahtarını almak isteyen birisi olarak gördüğümüz S.G. isimli şahısla tartışmaya girdi. Görüntülerde, seyyar parfümcülük yapan S.G.’nin taksi durağına gelerek tuvaletin anahtarını istemesi ve bu isteğin olumsuz yanıtlanması sonucu bir tartışma çıkardığı yer alıyor.

Tartışmanın Gelişimi

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda S.G., duraktaki taksicilere, özellikle de Vural İşçen’e karşı defalarca saldırgan tavırlar sergiliyor. Olay esnasında duruma müdahale eden polis, S.G.’yi sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışsa da, şahısın sakinleşmediği ve bölgeden ayrılmadığı gözlemleniyor. S.G., tartıştığı taksi şoförü Vural İşçen’i bir süre takip ediyor.

Cinayetin İşlenişi

İlerleyen saatlerde, müşteri almak üzere giden Vural İşçen’i motosikletle takip eden S.G., Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde taksiciyi bıçaklıyor. Aldığı ciddi yaralarla taksici, araç telsiziyle durumu arkadaşlarına bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vural İşçen’i hastaneye kaldırıyor ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildiriliyor.