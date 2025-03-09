Kuşadası’nda Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun hastaneye götürülmesi sırasında, kazanın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 14.00 sularında meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA DURMAYAN ARAÇ ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B. (13)’ye, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan D.D.’nin sürücülüğünü yaptığı 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yere düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk yardımlarının ardından, çocuk kuşadası Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, durumun ağırlaşması nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) nakledildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otomobilin sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.