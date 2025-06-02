Kuşadası’nda Denizde Bir Ceset Bulundu

DENİZDE BULUNAN CESET ÜZERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde bir ceset bulundu. Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME SONRASI OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizdeki ceset botla karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.