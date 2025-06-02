Kuşadası’nda Denizde Ceset Bulundu

DENİZDE CESET BULUNDU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz üzerinde bir ceset gözüktü. Aldığı bilgiler doğrultusunda, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yerine henüz gelen ekipler, ilk incelemelerinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizde tespit edilen ceset, yapılan çalışmalar sonucunda bota alınarak karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm nedeninin araştırılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.