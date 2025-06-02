Kuşadası’nda Denizden Erkek Cesedi Bulundu

DENİZDE BULUNAN ERKEK CESEDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde bir erkek cesedi tespit edildi. Camikebir Mahallesi’nde deniz yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öldüğü tespit edilen erkek cesedi kıyıya çıkarıldı. Cesedin üzerinde kimlik bulunmadığı için, olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı ve ceset İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.