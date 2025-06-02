Haberler

Kuşadası’nda Denizden Erkek Cesedi Bulundu

DENİZDE BULUNAN ERKEK CESEDİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde bir erkek cesedi tespit edildi. Camikebir Mahallesi’nde deniz yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öldüğü tespit edilen erkek cesedi kıyıya çıkarıldı. Cesedin üzerinde kimlik bulunmadığı için, olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı ve ceset İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çay Tarımı Tehlikede, ÇAYKUR Elimizde

SOL Parti'nin Doğu Karadeniz bölge toplantısında Alper Taş, bölgedeki yerel güçlerin ve siyasetçilerin etkisini "ahtapot" metaforuyla tanımlayarak, karşı duracaklarını belirtti.
Haberler

Binali Yıldırım’dan İzmir eleştirisi

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki 3 dönemlik milletvekilliğinin kendisine çeşitli siyasi unvanlar kazandırdığını vurguladı. Bu süreçte şehrine olan bağlılığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.