Kuşadası’nda Eğlence Mekanı Kapatıldı

KAPATILAN İŞLETME HAKKINDA AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, şehrin turistik bölgesi Kuşadası’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün eğlence mekanlarına yaptığı denetimde kurallara uymayan ve uygunsuz eğlence düzenlediği belirlenen bir işletmenin 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Denetim, sosyal medya üzerinde yayımlanan bir videoda yerli ve yabancı turistlere karşı çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlar sergileyen çalışanların görüntülenmesinin ardından gerçekleştirildi.

DENEYİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Denetimlerin ardından işletme hakkında tutanak tutuldu ve bu doğrultuda 3 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak ilgili işletme hakkında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 8’inci maddesi (f) bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir. Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

DENETİMLERİN DEVAMLIĞI

Vali, ildeki marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve birimler tarafından gereken denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini açıkladı. Bu gibi durumların yaşanmaması için sıkı tedbirlerin alınacağı vurgulandı.