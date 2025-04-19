Kuşadası’nda En Fazla Konut Satıldı

KONUT SATIŞI RAKAMLARI ARTIK BELİRLİ

Aydın’da 2025 Mart ayında konut satışları açıklandı. Bu dönemde toplam 2 bin 225 ev satılırken, en yüksek satışlar Kuşadası’nda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aydın’da 2025 yılı Mart ayında konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,22 artış göstererek 2 bin 225’e ulaştı. Bu satışların bin 890’ı diğer satışlar, 335’i ipotekli satışlardan oluştu. İkinci el konut satışları 1.735, birinci el konut satışları ise 490 olarak kaydedildi. Bir yıl önce, yani 2024 Mart ayında birinci el konut satışları 616 iken, bu yıl bu rakamın yüzde 20,45 oranında düştüğü gözlemlendi. İpotekli satışlardaki artış ise önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 44,39 olarak belirlendi.

K.UŞADISI EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İLÇE

Aydın’ın çeşitli ilçeleri arasındaki konut satışlarına bakıldığında, 2025 Mart ayında en yüksek satışlara sahip olan kuzey ilçeleri olarak sıralama şu şekilde gerçekleşti: Kuşadası 7 bin 959, Didim 7 bin 414 ve Efeler 6 bin 565 konut satışı gerçekleşti. Diğer ilçelerde ise Bozdoğan’da 168, Buharkent’te 81, Çine’de 239, Germencik’te 264, İncirliova’da 804, Köşk’te 155, Nazilli’de 2 bin 656 ve Söke’de 2 bin 14 konut satıldı. Karpuzlu, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ise listede yer almadı. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, en fazla konut satışı yapılan ilçeler Kuşadası, Didim ve Efeler oldu. En düşük satışların yapıldığı ilçeler ise Buharkent, Köşk ve Bozdoğan olarak belirlendi.