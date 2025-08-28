Kuşadası’nda erkek cesedi bulundu

KİŞİYİ BULUNDUĞU YERDE ÖLÜ HALLERDE TESPİT EDİLDİ

Kuşadası’nda deniz kıyısında bir erkek cesedi tespit edildi. Olay, jandarma tarafından ele alındı ve soruşturma süreci başlatıldı. Güzelçamlı Mahallesi’ndeki sahilde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz yatan bir birey gördü. Durum hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

SAVCILIK TARAFINDAN OLAY YERİNE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler olay yerine ulaştığında, yapılan incelemede kıyıda yatan kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Özellikle üzerinde Mehmet Çelik ismine ait bir kimlik bulunduğu belirtildi. Ceset üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Yetkililer, Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik’in, önceki akşam yürüyüşe çıktığını açıkladı ve kendisinden o günden bu yana haber alınamadığını duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Mehmet Çelik’in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda gerçekleştirilecek otopsi sonrası netlik kazanacak.