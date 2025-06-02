Kuşadası’nda Erkek Cesedi Bulundu

DENİZDE BULUNAN CESET OLAYI

Kuşadası ilçesinde, denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi keşfedildi. İlçe merkezindeki sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, saat 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAYA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi gönderildi. Ekipler, yapılan incelemenin ardından cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi ve cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Üzerinde kimlik tespit edilemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.